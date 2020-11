An Giang: Công an trượt chân, khiến súng tước cò gây xây xát nhẹ cho người dân

Sáng 3.11, người phát ngôn của Công an tỉnh An Giang cho hay, lực lượng Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với Công an H.Tịnh Biên xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ súng bắn đạn cao su của một công an viên bị tước cò trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, làm đạn bay trúng xây xát nhẹ một người dân.