An Giang: Gần 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu "vô chủ" nằm ven đường

Chiều 13.9 , Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 vụ tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại ấp Tân Định, xã Tân Lập, H.Tịnh Biên; thu giữ gần 20.000 bao thuốc.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 13.9, qua tin báo của người dân, lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường thuộc khu vực ấp Tân Định, xã Tân Lập, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong các túi ni lông màu đen có chứa gần 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với nhiều nhãn hiệu... Ước tính trị giá số thuốc lá này khoảng 270 triệu đồng.