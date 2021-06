An Giang: Khởi tố nữ nhân viên quán karaoke mua bán ma túy

Chiều ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Trần Kim Ba (18 tuổi, trú ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, H.Tri Tôn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 3.2, lực lượng Công an H.Thoại Sơn, An Giang kiểm tra hành chính quán karaoke Ruby tại xã Thoại Giang do ông T.N.C (47 tuổi, trú H.Thoại Sơn) làm chủ và phát hiện bên trong có 5 khách và 3 nhân viên nữ của quán đang hát, uống bia nhưng có thêm ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy , nên công an mời nhóm này về trụ sở điều tra, xử lý.

Qua làm việc, nhóm khách karaoke khai nhận, trước đó đã liên hệ nhân viên của quán karaoke để mua ma túy với giá 3,1 triệu đồng sử dụng.

Từ lời khai trên, Công an H.Thoại Sơn đã khám xét khẩn cấp phòng ở của Trịnh Phước Đang (26 tuổi, là con ruột của chủ quán karaoke Ruby) tại ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, H.Thoại Sơn và thu giữ hơn 320 gam ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Tiếp tục khám xét tại phòng số 2 của quán karaoke là nơi ở của Trần Kim Ba - nhân viên quán karaoke, công an thu giữ thêm hơn 6,2 gam ma túy tổng hợp và 1 cái cân điện tử.

Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phước Đang, Võ Văn Gấu (20 tuổi, trú xã H.Tân Hiệp, Kiên Giang) và Thái Văn Nghĩa (18 tuổi, trú xã Định Thành, H.Thoại Sơn) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Trần Kim Ba đã bỏ trốn khỏi địa phương nên chưa thể xử lý. Đến ngày 3.6, Ba đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc liên quan đến nhóm mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.