An Giang: Mẹ vợ bị con rể dùng xẻng đánh vào đầu tử vong

Chau Done tại Cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29.11, Chau Done và vợ là Néang Sa Ra (48 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi với nhau. Nghe tiếng vợ chồng con mình cự cãi, bà Néang Srây (73 tuổi, mẹ vợ của Chau Done, nhà ở phía trước nhà Done) đến la rầy, khuyên con không nên cự cãi. Sau đó, bà Srây về nhà mình nằm nghỉ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng Chau Done lại tiếp tục cự cãi nên bà Srây tiếp tục đến khuyên can vợ chồng con gái. Lúc này, Chau Done bực tức nên đã lấy một cây xẻng bằng sắt đánh vợ khiến bà này ngất xỉu. Không dừng lại ở đó, Chau Done tiếp tục dùng xẻng đánh trúng vào đầu mẹ vợ mình, khiến bà Srây té ngã xuống đất, còn Done cầm xẻng bỏ đi.

Nghe tiếng ồn, người nhà qua xem thì thấy bà Srây nằm dưới đất, đầu chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, người nhà bà Srây xin chuyển cho bà về nhà. Trên đường về thì bà Srây tử vong

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra để xử lý Chau Done về hành vi giết chết mẹ vợ.