An Giang: 'Mò' về thăm nhà, bị can có lệnh truy nã bị bắt giữ

Sáng 7.3, Công an H.Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi, trú xã Bình Mỹ, H.Châu Phú) sau thời gian trốn lệnh truy nã về tội lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thanh Hoàng bị công an bắt khi về thăm nhà

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hoàng và chị P. (cùng trú tại địa phương) là bạn thân. Ngày 14.8.2020, Hoàng đi bộ đến nhà P. chơi, sau đó hỏi mượn chị P. chiếc xe mô tô BS 67D1-517.86 (trị giá 16,4 triệu đồng) để chạy về nhà. Sau đó, Hoàng mang chiếc xe đi bán với giá 4,2 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân đã đến Công an trình báo và nhờ thu hồi lại chiếc xe tang vật. Qua điều tra bước đầu, Công an H.Châu Phú đã thu hồi lại chiếc xe của nạn nhân, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hoàng.