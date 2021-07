An Giang: Tạm giữ hình sự chủ quán cà phê chứa mại dâm trong lúc dịch Covid-19

Sáng 18.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trương Văn Gõ (46 tuổi, trú xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14.7, lực lượng Công an H.Châu Thành phối hợp Công an TT.An Châu, đột xuất kiểm tra hành chính căn nhà do Trương Văn Gõ thuê tại ấp Hòa Long 4, T.T An Châu, phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm, đồng thời phát hiện thêm 1 đôi nam nữ khác đang ngồi trong nhà chờ để mua bán dâm