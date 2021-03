An Giang: Tạm giữ hình sự nghi phạm 16 tuổi giết người, cướp tài sản

Sáng ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, trú tại khóm Châu Long 8, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 24.3, Công an TP.Châu Đốc đã tiến hành bắt giữ Bùi Trọng Nghĩa liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào khuya ngày 23.3 tại P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc.

Tại cơ quan công an, Bùi Trọng Nghĩa khai nhận có quen biết với anh T.Q.M (28 tuổi, trú P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc). Biết anh M. có đeo trang sức có giá trị nên Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền chuộc 2 xe mô tô do Nghĩa đã lấy của gia đình đem cầm cố trước đó.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23.3, sau khi ăn uống với anh M., Nghĩa chủ động kêu nạn nhân chạy xe mô tô BS 67E1 - 401.07 chở Nghĩa đến khu vực vắng vẻ thuộc P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc. Tại đây, Nghĩa cầm dao kề cổ anh M., ép nạn nhân dừng xe, cởi sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo đưa cho Nghĩa.

Khi anh M. chống cự tri hô liền bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ. Thấy anh M. bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo quật nạn nhân xuống đường rồi đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến chết

Sau đó, Bùi Trọng Nghĩa lấy xe mô tô chở thi thể nạn nhân cùng cây dao gây án đem đi giấu, đồng thời cướp xe mô tô, 500.000 đồng và sợi dây chuyền của nạn nhân.

Trên đường tẩu thoát, khi đến ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc sợ bị phát hiện nên Nghĩa đẩy chiếc xe mô tô của nạn nhân xuống kênh.

Đến khoảng 8 giờ ngày 24.3,Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được của nạn nhân đem đi bán được hơn 34 triệu đồng.

Trong buổi sáng cùng ngày (24.3), sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe mô tô nằm dưới kênh với nhiều vết máu, Công an TP.Châu Đốc tiến hành triển khai lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Công an sau đó xác định Bùi Trọng Nghĩa là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Nghĩa bị bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.