An Giang: Triệt xóa điểm cờ bạc được cảnh giới nghiêm ngặt

Chiều 3.4, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt quả tang 15 đối con bạc tham gia cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới.