Án mạng ở ấp Vườn Rau: Công an Bình Phước tạm giữ 2 nghi can

Liên quan đến một vụ án mạng, ngày 12.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Văn Trường (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi " giết người ". Nạn nhân là Phan Văn Hoài, (31 tuổi, trú tại ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú, TX.Bình Long, Bình Phước).

Trước đó, vào đêm 10.10, người dân ở ấp Vườn Rau phát hiện Phan Văn Hoài bị thương trên ngực trái nên đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy xét, xác định 2 nghi can có liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Tuấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận: Do Hoài mượn xe mô tô và điện thoại di động của Trường, nhưng chưa trả. Đêm 10.10, Trường rủ Tuấn đến gặp Hoài đòi xe và điện thoại di động. Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hoài bị đâm vào ngực trái.

Vụ án mạng đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.