Án mạng ở Long An: Chồng cầm dao truy đuổi, chém chết vợ giữa cầu

Sáng 6.3, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đơn vị đã làm thủ tục bàn giao nghi phạm Đường Thanh Tòng (45 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người . Nạn nhân trong vụ án mạng là vợ của Tòng, cùng sống tại nhà trọ để đi làm công nhân.