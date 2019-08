Án mạng ở Quảng Nam: Em trai sát hại anh ruột sau cuộc cãi vã

Chiều 11.8, ông Trần Công Hận, Trưởng công an xã Tam Giang (H.Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng

Theo ông Hận, lúc 6 giờ 30 phút ngày 11.8, Công an xã Tam Giang nhận được trình báo của con gái ông Ngô Hữu Hải (43 tuổi, ở thôn Hòa An, xã Tam Giang) về việc cha mình tử vong tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Giang phối hợp Công an H.Núi Thành đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định ông Hải tử vong do trên cổ có vết cắt khá sâu, thương tích nặng trên vùng đầu. Nghi phạm sau đó được xác định là Ngô Hữu Nên (34 tuổi, em ruột ông Hải, trú cùng địa phương).

Theo ông Hận, cả hai anh em ông Hải đều có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10.8, giữa ông Hải và em trai mình xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Đến sáng 11.8, người thân phát hiện ông Hải đã tử vong, còn ông Nên thì không có mặt ở nhà, sau đó mới xuất hiện tại hiện trường.

Hiện nghi phạm Nên đang bị Công an H.Núi Thành tạm giữ để lấy lời khai. Thông tin ban đầu, tại cơ quan chức năng, Ngô Hữu Nên đã khai nhận mình là người sát hại anh trai.

Được biết, cả hai anh em ông Hải đều đã có vợ con, nhà ở ngay cạnh nhau. Vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.