Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

An Giang: Nước lũ lên nhanh gần mức báo động 2 Ngày 12.8, ông Lưu Văn Ninh, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, cho biết do lũ thượng nguồn sông Mê Kông về kết hợp với mưa nhiều ngày qua và đợt triều đầu tháng 7 âm lịch nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) đang lên nhanh. Ảnh: Đặng Ngọc Nước lũ ở đầu nguồn An Giang đang lên nhanh, xấp xỉ báo động 2 Mực nước ngày 12.8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,64 m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,05 m, cao hơn cùng kỳ năm 2017 từ 0,21 - 0,29 m. Dự báo đến ngày 15.8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,80 m, xấp xỉ báo động 2. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên nhanh và diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu; đặc biệt là trên 120.000 ha lúa hè thu và 6.125 ha rau màu của nông dân chưa thu hoạch. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặng Ngọc - Thanh Dũng