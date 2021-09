Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 22.9, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 16 giờ cùng ngày, tâm ATNĐ cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía bắc.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng nguy hiểm do ATNĐ trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 - 16,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 109,5 - 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, ANTĐ gây ra đợt mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong ngày 23 - 24.9 với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.