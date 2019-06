ASEAN lo ngại về những hoạt động làm xói mòn lòng tin trên Biển Đông

Trao đổi tại hội nghị, các nước chia sẻ về tiến triển trong đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, song cho rằng vẫn còn những hoạt động gây lo ngại, làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và ổn định trên biển như quân sự hóa, cản trở khai thác tài nguyên trên biển... Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không có hành động làm phức tạp tình hình; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982, các đòi hỏi chủ quyền cần được đưa ra trên cơ sở luật pháp quốc tế; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả.