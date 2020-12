Ba CSGT lăng mạ, hành hung tài xế bị cho ra khỏi lực lượng

Tối 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã có chỉ đạo xử lý, kỷ luật 3 cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT - trật tự, phản ứng nhanh Công an H.Việt Yên vì có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và Điều lệnh Công an nhân dân (CAND). Ngoài 3 cán bộ này, một số lãnh đạo, chỉ huy của Công an H.Việt Yên cũng bị hạ xếp loại, thi đua.