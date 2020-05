Bà Rịa - Vũng Tàu: Một bị án chết trong nhà tạm giữ, trên người đầy thương tích

Đến 17 giờ ngày 8.5, thi thể bị án Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, ngụ xã Bình Giã. H.Châu Đức) vẫn đang được lưu giữ tại nhà xác Trung tâm y tế H.Châu Đức do người nhà nạn nhân không đồng ý nhận xác.

Thi thể bị án được lưu giữ trong nhà xác Ảnh: Nguyễn Long

Người nhà bị án đề nghị làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong, có do bị ai đánh hay không?

Gần 50 cán bộ cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an H.Châu Đức vẫn đang bảo vệ tại nhà xác nói trên; vận động người nhà đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Theo thông tin ban đầu, ông Lập là bị án trong vụ đánh bạc trên địa bàn H.Châu Đức, vừa được đưa đến nhà tạm giữ Công an huyện này chấp hành án phạt ngày 4.5.

Đến sáng 8.5, những người trong nhà tạm giữ Công an H.Châu Đức phát hiện ông Lập tử vong nên báo cho lực lượng chức năng biết.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến hiện trường, đưa nạn nhân đến nhà xác Trung tâm y tế H.Châu Đức để khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, bị án Lập tử vong do đa chấn thương, trên người đầy thương tích nghi do bị đánh.

Một lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết, vụ việc bị án Lập tử vong tại nhà tại giữ của đơn vi đang được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra lãm rõ.