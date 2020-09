Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Trước đó, trong buổi chiều 24.9 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang gồm 48 đồng chí (bầu khuyết 3 đồng chí). Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, đồng thời bầu bà Võ Thị Ánh Xuân , Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2 Phó bí thư gồm ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư khóa X - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Võ Minh Hoàng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang , nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội (Ảnh: Trần Ngọc)

Bà Võ Thị Ánh Xuân (50 tuổi, quê quán H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang) từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.