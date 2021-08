Bắc Giang phát hiện 7 ca Covid-19 mới sau 1 tháng sạch dịch

Ca phát hiện đầu tiên là Th.T.L (27 tuổi, trú P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang), công tác tại Công an tỉnh Bắc Giang. Qua rà soát, xác định thêm 6 ca F0 khác là đồng nghiệp và người tiếp xúc gần. Bắc Giang đã tạm thời phong tỏa Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang và một số khu vực làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời quyết định cách ly xã hội một số khu vực, trong đó có Trung tâm thương mại GO.