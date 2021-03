Bắc Giang tạm giữ nghi phạm làm bé gái 15 tuổi mang thai 4 tháng

Trưa 28.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với T.V.C (23 tuổi, trú xã Quý Sơn, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại điều 145 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, Công an H.Lục Ngạn tiếp nhận trình báo từ gia đình bé N.T.O (16 tuổi, trú H.Tân Yên, Bắc Giang) về việc bị T.V.C quan hệ tình dục dẫn đến có thai.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Lục Ngạn xác định từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, T.V.C đã nhiều lần dụ dỗ bé O. về phòng trọ của mình tại Tổ dân phố My Điền 2 (TT.Nếnh, H.Việt Yên) để quan hệ tình dục, khiến bé gái mang bầu, hiện được 16 tuần.

Công an H.Lục Ngạn xác định thời điểm T.V.C quan hệ tình dục với bé O., nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Do vụ việc xảy ra tại địa bàn H.Việt Yên, sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an H.Lục Ngạn đã chuyển hồ sơ, nghi phạm sang Công an H.Việt Yên để tiếp tục điều tra , xử lý theo thẩm quyền.