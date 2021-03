Bắc Kạn: Khởi tố giám đốc trung tâm giáo dục tham ô tài sản

Chiều 31.3, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Sinh Mạnh (59 tuổi, trú tại TT.Nà Phặc, H.Ngân Sơn, Bắc Kạn) để làm rõ tội “ tham ô tài sản ”.