Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp nghi phạm lên cơn 'ngáo đá', sát hại tài xế xe ôm

Ngày 2.12, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã bàn giao 1 người Việt Nam , 2 người Trung Quốc cho Phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ người nước ngoài ở Việt Nam trái phép.