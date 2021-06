Bạc Liêu: Bắt nghi phạm bóp cổ, cướp tài sản người vận động khai báo y tế

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân (Bạc Liêu), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Văn Dẹn (27 tuổi, ở ấp Ngọn, xã Ninh Quới, H.Hồng Dân) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản

Theo khai nhận ban đầu với công an, khoảng 10 giờ 30 ngày 31.5, bà N, một cán bộ địa phương đến nhà Dẹn vận động đi khai báo y tế , mục đích để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, Dẹn không đi khai báo y tế mà bất ngờ xông vào bóp cổ bà N. cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo từ bà N, Công an H.Hồng Dân (Bạc Liêu) nhanh chóng vào cuộc điều tra; đồng thời xác định Dẹn là nghi phạm cướp tài sản của bà N. nên huy động lực lượng truy bắt. Qua theo dõi, phục kích đến khoảng 13 giờ ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân bắt được Dẹn khi y đang lẩn trốn tại KP.2, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Tại cơ quan công an, Dẹn khai nhận đã cướp xe máy, điện thoại của bà N. để bán lấy tiền tiêu xài.