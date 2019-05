Bạc Liêu bố trí 263 cán bộ công an chính quy về công tác ở xã

Ngày 14.5, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Dự lễ có trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tính đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bố trí 263 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở 54/54 xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã , tỉnh ưu tiên chọn những cán bộ đã qua đào tạo nghiệp vụ trinh sát, điều tra, cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy.