Bạc Liêu: Giật mình khi có đến 2 thi thể cha con người Trung Quốc dưới kênh

Liên quan vụ thi thể người đàn ông Trung Quốc nổi trên kênh Le Le đang gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu, sáng 3.2, UBND tỉnh có công văn gửi các cơ quan chức năng thông tin về vụ việc.

Thi thể của You Nianwu và người con "khoanh tròn" nổi trên kênh Le Le Ảnh: C.T.V

Theo công văn do ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ký, có 2 người tử vong là You Nianwu (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và You Yuelong (4 tuổi, con ruột của You Nianwu). Thị thực của cả 2 người có giá trị từ ngày 22.1 - 22.2.2020.

Công an tỉnh Bạc Liêu báo cáo gia đình nạn nhân phát hiện thi thể 2 người trên nổi trên kênh Le Le, thuộc ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Về nguyên nhân tử vong, bước đầu nghi chết là do ngạt nước.

UBND tỉnh đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP.HCM thông báo nạn nhân là người nước ngoài, có quốc tịch Trung Quốc, tử vong và đề nghị phối hợp công tác lãnh sự các bước tiếp theo.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan đang xác minh, làm rõ nguyên nhân chết của 2 nạn nhân và sẽ thông báo khi có kết quả.

Công văn của UBND tỉnh Bạc Liêu gửi các cơ quan chức năng xác nhận có 2 người Trung Quốc tử vong ở Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã gửi công văn đến UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đề nghị phối hợp điều tra, xác minh làm rõ việc phát hiện thi thể một người Trung Quốc nổi trên kênh ở huyện Hồng Dân.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 13 giờ 30 ngày 2.2, Công an tỉnh nhận tin báo từ Công an huyện Hồng Dân với nội dung 12 giờ 5 cùng ngày, bà Dương Thị Liên (ở ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) đến Công an xã Ninh Quới A trình báo con rể tên You Nianwu (36 tuổi, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bị mất tích.

Theo bà Liên, You Nianwu nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22.1, cùng vợ con. Đến chiều 1.2, con rể bà Liên đột ngột mất tích. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và tìm được thi thể nghi là của You Nianwu nổi trên kê xáng Le Le, thuộc ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (cách nhà bà Liên khoảng 1 km).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan Ngoại vụ liên hệ với Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam, cử người phối hợp để tiến hành xác minh, điều tra, khám nghiệm tử thi, làm rõ sự việc. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu giúp tiêu độc, khử trùng, bảo quản lạnh tử thi để phục vụ công tác điều tra, xác minh.