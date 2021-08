Bạc Liêu: Khởi tố bị can hành hung lực lượng phòng chống dịch Covid-19

Chiều 25.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Thơm (44 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, H.Đông Hải) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Khi tổ công tác yêu cầu nêu lý do ra đường và xuất trình giấy tờ theo quy định thì Thơm và Sơn không trình bày được lý do chính đáng, cũng không có giấy tờ liên quan. Do đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 c ủa Thủ tướng Chính phủ