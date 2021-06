Bạc Liêu: Ngăn chặn kịp thời khách hàng bị lừa chuyển tiền gần 1 tỉ đồng

Chiều 24.6, bà Nguyễn Thị Nhật Tân, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bạc Liêu, cho biết Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lễ trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho bà Trang Tuyết Trinh, Giám đốc Phòng giao dịch BIDV Trần Huỳnh, thuộc P.7, TP.Bạc Liêu, do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế, khoảng 14 giờ ngày 27.5, bà C.N.L (68 tuổi, ở khóm 4, P.3, TP.Bạc Liêu) nhận được điện thoại của một nhóm lừa đảo tự xưng là "Đội điều tra Phòng chống tội phạm kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu" yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản do công an quản lý (chủ tài khoản mang tên Đào Quang Nghĩa). Lý do, đối tượng đưa ra là tài khoản của bà L. bị nhóm lừa đảo kiểm soát thông tin, nên cần chuyển hết số tiền qua tài khoản của ông Nghĩa để phục vụ công tác điều tra, truy tìm. Sau khi vụ việc kết thúc, cơ quan công an sẽ hoàn trả lại đầy đủ cho bà L.

Tin lời nhóm đối tượng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27.5, bà L. đến Phòng giao dịch BIDV Trần Huỳnh yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản ông Đào Quang Nghĩa.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong giao dịch của bà L., bà Trang Tuyết Trinh đã ngăn chặn không cho bà L. chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin cho Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu để xác minh, làm rõ.

Phòng An ninh kinh tế lập tức cử cán bộ đến Phòng giao dịch BIDV Trần Huỳnh nắm vụ việc, đồng thời cùng bà Trinh giải thích, đề nghị bà L. ngừng chuyển tiền cho nhóm đối tượng nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời thực hiện các bước đảm bảo an toàn thông tin tài khoản khác, đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản của bà L., tránh được việc mất tiền oan vì tội phạm lừa đảo.