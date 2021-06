Bạc Liêu: Tạm giữ 14 nghi can mang hung khí chuẩn bị đi 'hỗn chiến'

Chiều 27.6, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ 14 nghi can có hành vi mang hung khí chuẩn bị ' hỗn chiến '.

Số hung khí bị công an tạm giữ ẢNH: TRỌNG NGUYỄN Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 26.6, nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện 14 nghi can đang tụ tập tại một quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu). Cả nhóm mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm , chuẩn bị đánh nhau. Đồng thời, lực lượng công an đã mời các đối tượng về cơ quan công an để làm rõ.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân xuất phát từ việc Danh Sóc (43 tuổi, ở P.1, TP.Cà Mau, Cà Mau) đi đá gà ăn tiền tại một sân gà trên địa bàn P.2, TP.Bạc Liêu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với một người đàn ông lạ mặt tại sân gà.

Sau đó, Danh Sóc đã kể lại sự việc trên với Lưu Hoàng Bảo Anh (29 tuổi, ở P.1, TP.Cà Mau) và Trần Thanh Tùng (38 tuổi, ở xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) rồi hẹn, tụ tập 11 nghi can khác cùng mang theo hung khí để tìm người đàn ông lạ mặt để trả thù cho Danh Sóc.

Khi các nghi can chuẩn bị đi 'hỗn chiến' thì bị lực lượng công an kịp thời phát hiện và tạm giữ. Qua khám xét trên người và phương tiện của các nghi can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm như: mã tấu, dao, búa, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay… Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.