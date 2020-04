Bạc Liêu: Tụ tập đánh bạc trong mùa cách ly xã hội phòng dịch Covid-19

Sáng 15.4, Công an thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 người về hành vi đánh bài ăn tiền gồm: Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi), Hứa Thị Nhi (40 tuổi), Lư Kim Nương (35 tuổi), Đỗ Văn Khang (19 tuổi) và Hồ Xuân Hiếu (24 tuổi; cùng ở thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải), mỗi người bị phạt với số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 người trên còn bị phạt bổ sung 200.000 đồng mỗi người do không đeo khẩu trang; đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm tụ tập đông người và đánh bài ăn tiền, nếu tái phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Theo Công an thị trấn Gành Hào, chiều tối ngày 14.4, qua tin bào của người dân, lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang 5 người nói trên đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại quán cà phê do ông Lê Văn Phúc (63 tuổi, ở ấp 3, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên chiếu bạc có số tiền gần 2,5 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động. Điều đáng nói là trong khi các địa phương đang thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 còn không ai đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 theo quy định thì nhóm này ngoài tụ tập đánh bài còn không đeo khẩu trang.