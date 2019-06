Bạch Đình Kế, kẻ cầm đầu vụ 'đầu độc' 10ha rừng thông bị bắt

Tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm kẻ chủ mưu phá rừng

Để xác định và bắt giữ được các nghi can phá rừng quy mô lớn tại TK 292, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng trinh sát các phòng nghiệp vụ: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an H.Lâm Hà... vào cuộc. Sau gần 20 ngày, các nghi can thuộc nhóm phá rừng đã bị bắt.

Đáng lưu ý, theo Ban chuyên án, Kế “hấp” là nghi phạm cầm đầu vụ phá rừng, nhưng chưa hẳn là nghi phạm chủ mưu, nên Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.