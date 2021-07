Bách Hóa Xanh ở Sóc Trăng bị phát hiện bán hàng cao hơn giá niêm yết

Ngày 18.7, ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng, cho biết đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi bán không đúng giá niêm yết đối với một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn TP.Sóc Trăng.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh xác nhận có sai sót do không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP.Sóc Trăng) chứ không phải do cửa hàng cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản , đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ.