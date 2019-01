Bán dâm trong quán cà phê, gội đầu

Ngày 24.1, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết đang tạm giữ Đ.K.L.T (35 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, Bến Tre) và T.T.K.D (37 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để xử lý hành vi bán dâm xảy ra tại một quán cà phê, gội đầu trên địa bàn xã Giao Hòa (H.Châu Thành).

Trước đó, chiều ngày 23.1, Công an H.Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê - gội đầu do Đ.K.L.T làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang tiếp viên của quán là T.T.K.D đang thực hiện hành vi bán dâm. Ngay trước đó, chủ quán là Đ.K.L.T cũng vừa bán dâm cho khách.

Làm việc với công an, Đ.K.L.T thừa nhận việc mở quán chủ yếu để bán dâm. Mỗi lần khách đến quán, cả chủ quán và tiếp viên sẽ "gạ tình" khách. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ được "phục vụ" tại quán.