Bàn giao 4 đối tượng buôn lậu tổ yến hơn 7.000 tỉ đồng cho Trung Quốc

Ngày 10.6, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (H.Cao Lộc, Lạng Sơn), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 4 đối tượng truy nã đặc biệt mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Dương Khánh Phong, Nông Khánh Toàn, Hoàng Vĩnh Cường và Dương Văn Tiến.

Cả bốn đều có lệnh truy nã đặc biệt từ phía Công an Trung Quốc với tội danh buôn bán trái phép hàng hóa, buôn lậu các chất thải rắn.

Theo thông tin Cơ quan Chống buôn lậu hải quan TP.Sán Đầu (Trung Quốc), từ năm 2017, đối tượng Dương Văn Tiến cùng đồng bọn tổ chức băng nhóm buôn lậu, sử dụng hình thức vận chuyển trái phép để buôn lậu hơn 242 tấn sản phẩm tổ yến có giá trị khoảng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 7.000 tỉ đồng) từ biên giới Việt - Trung sang Indonesia và Malaysia, trốn lậu thuế 590 triệu nhân dân tệ (hơn 2.000 tỉ đồng).

Sau khi nhận được đề nghị phối hợp từ Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt. Đến ngày 6.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 4 đối tượng này khi đang ẩn náu tại một khách sạn ở trung tâm TP.Lạng Sơn.