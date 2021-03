Bàn giao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Ngày 23.3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bàn giao Li Zhi Kai (37 tuổi), người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cho cơ quan chức năng Trung Quốc qua đường Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để xử lý.

Đầu tháng 2.2021, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Phan Thị Chuân (47 tuổi, trú Quảng Ninh) khi Chuân thuê ô tô chở Li Zhi Kai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Chuân cùng Hà Văn Quốc Trọng (29 tuổi, trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (27 tuổi, trú Quảng Ninh).

Theo lời khai của Phan Thị Chuân, từ tháng 11.2020 đến khi bị bắt giữ, các bị can trong đường dây này đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.