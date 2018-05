Bán hàng đa cấp núp bóng cửa hàng tạp hóa

Khoảng 19 giờ ngày 21.5, Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông... cùng lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng Thịnh Vượng (số 39A1, KDC 91B, P.An Khánh) do Huỳnh Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) đứng tên hộ kinh doanh, phát hiện hơn 60 người đang tham gia buổi họp tổng hợp thị trường do Hiếu chủ trì (ảnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong số lượng lớn hàng mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ cùng nhiều tờ rơi tuyển dụng nhân viên bán hàng đa cấp.



Theo giấy phép, cửa hàng Thịnh Vượng kinh doanh các ngành nghề: mua bán thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, nước hoa, son, quần áo may sẵn, giày dép, chế phẩm vệ sinh... với số vốn kinh doanh 70 triệu đồng. Tuy nhiên, hằng ngày Hiếu tập hợp nhiều người để giảng phương thức bán hàng đa cấp

Để thu hút học sinh, sinh viên tham gia, Hiếu in nhiều tờ rơi ghi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương 6,8 triệu đồng/tháng, nhưng thật ra là “dụ” các nạn nhân tham gia bán hàng đa cấp, bởi để được xem xét tuyển dụng, mỗi người phải nộp tiền hoặc mua sản phẩm với giá... trên trời.

Cụ thể, nhân viên cửa hàng của Hiếu cho biết rất nhiều mặt hàng như giày dép, sữa tắm, quần áo thời trang, thực phẩm chức năng... có giá chưa tới 100.000 đồng/sản phẩm được Hiếu giao bán đồng giá 399.000 đồng/sản phẩm cho các nhân viên, người bán được hưởng chiết khấu từ 10 đến 20% và mức chiết khấu sẽ được tăng lên theo số lượng hàng bán ra...