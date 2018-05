Băng trộm cướp chuyên trộm tài sản của người say rượu ngủ ven đường

Công an Q.Thủ Đức đã bắt được 4 nghi can gồm: Huỳnh Công Đạt (28 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Phúc (36 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Xuân Lan (50 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức).

Liên quan đến băng nhóm này, công an đang truy bắt 3 nghi phạm có biệt danh “Hiền 82”, “Tuấn hói” và Ngọc (cả 3 nghi phạm đều chưa rõ lai lịch).

Từ trái qua: Phúc, Đạt, Lan và Hải tại cơ quan công an

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ công an, khoảng 1 giờ 30 ngày 13.5, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an Q.Thủ Đức) trên đường tuần tra thì phát hiện Đạt chở Phúc trên xe máy BS 59Y2 - 253.46 lưu thông trên QL13 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Đến trước số nhà 486 QL13 (KP.6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), hai nghi phạm tiếp cận ô tô hiệu Kia Morning đang đậu bên lề đường. Phúc lại gần ô tô, phát hiện tài xế say rượu, ngủ bên trong nên mở cửa xe lấy trộm túi xách rồi lên xe máy của Đạt tẩu thoát hướng về Q.Bình Thạnh.

Lúc này, tổ cảnh sát hình sự tổ chức truy đuổi đến khu vực Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) thì bắt được hai nghi phạm cùng túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhone, 1 máy vi tính xách tay và gần 132 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Đạt, Phúc thừa nhận hành vi của mình. Qua xác minh, Công an bắt thêm Lan và Hải. Cả 4 nghi phạm thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm, cướp trên đường, “con mồi” mà băng nhóm này nhắm tới là những người đi nhậu đêm khuya, say rượu nằm ngủ ven đường.

Điển hình, cuối tháng 3.2018, Đạt, Phúc, Lan và “Hiền 82”, “Tuấn hói” và Hải lấy trộm 1 xe máy hiệu SH màu trắng của một người đàn ông ngủ gục trên đường CN2, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú. Xe SH được nhóm này đem bán cho một người lạ với giá 20 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Hải còn khai nhận cùng đồng bọn gây ra 4 vụ cướp, trộm những người say rượu ngủ trên đường.

Theo đó, khoảng 0 giờ một ngày tháng 1.2018, Hải, Đạt, Lan và một số nghi phạm khác dàn cảnh va quẹt với một người đàn ông say rượu điều khiển xe máy trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước) để lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 6. Tiếp đó, khoảng 1 giờ sáng một ngày của tháng 3-2018, Hải, Đạt, Lan và đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) đi trên QL1 (P.Thạnh Xuân, Q.12) phát hiện người đàn ông say rượu ngủ gật trên xe máy. Cả nhóm tiếp cận móc bóp lấy trộm 900.000 đồng.