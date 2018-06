Băng trộm xe máy liên tỉnh 'sa lưới'

Chiều 7.6, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết vừa triệt phá chuyên án trộm xe máy liên tỉnh , bắt giữ và ra quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.