Bánh pía ở Sóc Trăng bị phát hiện nhiễm khuẩn gây ngộ độc tại Đà Nẵng

Sáng 14.9, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết sau đợt kiểm tra bánh trung thu, vừa ra quyết định thu hồi một loại bánh pía sầu riêng trứng do nhiễm khuẩn gây ngộ độc.

Trước đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng phân công 3 đội nghiệp vụ tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm bánh trung thu trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại một cửa hàng phân phối trên đường Lê Độ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), lực lượng kiểm tra, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm loại bánh trung thu bánh pía sầu riêng trứng Sông Trăng, do Công ty TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn (địa chỉ xã Hồ Đắc Kiện, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) sản xuất.

Trên bao bì sản phẩm ghi ngày sản xuất 21.8.2019, hạn sử dụng đến 20.10.2019. Loại bánh pía này được bán thường xuyên tại cửa hàng, nhưng dịp trung thu được tiêu thụ mạnh do người dân mua làm quà biếu như bánh trung thu, cũng nằm trong các sản phẩm kiểm tra dịp này.

Mẫu bánh Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng lấy để xét nghiệm Ảnh: Nguyễn Tú

Đà Nẵng sẽ phối hợp Sóc Trăng giải quyết

Sau đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng nhận được kết quả xét nghiệm cho thấy sản phẩm bánh pía sầu riêng trứng Sông Trăng có chỉ tiêu Bacillus Cereus vượt mức cho phép.

Trong khi đó, Bacillus cereus là trực khuẩn Gram dương, loài vi khuẩn hiếu khí, gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm vào các loại thức ăn qua đêm hay trữ lạnh lâu.

Vi khuẩn này sản sinh 2 loại độc tố, trong đó độc tố gây tiêu chảy Diarrhoed toxin, vi khuẩn sản sinh độc tố trên thịt, rau quả, gia vị, gây hủy hoại biểu bì, niêm mạc ruột, có thể nguy hiểm tính mạng.

Độc tố còn lại gây nôn mửa emetic toxin nhiễm vi khuẩn trong gạo, cơm nguội, đậu. Đặc biệt trong vi khuẩn còn có enzyme hemolyzin là một protein gây độc mạnh có thể chết người.

Theo ông Nguyễn Tấn Hải, sau khi ra quyết định, đơn vị tiếp tục làm việc với cửa hàng phân phối để xác định số lượng sản phẩm, nhằm thu hồi toàn bộ.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết thêm, đối với nhà sản xuất bánh nhiễm khuẩn gây ngộ độc là Công ty TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn, cũng như các sản phẩm bánh pía sầu riêng trứng Sông Trăng khác do đơn vị này sản xuất, do ngoài thẩm quyền xử lý của Ban, nên Ban sẽ phối hợp với Sở Công thương TP.Đà Nẵng làm việc với tỉnh Sóc Trăng để giải quyết.