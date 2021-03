Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên

Sáng nay, 12.3, Bộ Y tế thông báo 2 ca dương tính Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, tại Hải Dương. Thêm 4 ca phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 được xử trí.

Công an tỉnh An Giang cho hay, đang phối hợp với Biên phòng tỉnh này xác minh, xử lý việc 3 căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng một cán bộ biên phòng và người thân chứa nhiều hàng hóa không rõ xuất xứ.

Chiều 11.3, Công an tỉnh An Giang thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong 'đường dây' mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế.