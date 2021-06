Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão số 2 , ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP.Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; ở Ninh Bình, Nghệ An có gió giật cấp 7 - 8. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12.6 đến 7 giờ ngày 13.6 phổ biến 120 - 280 mm.