Bão số 3: Hà Nội sẽ có mưa rất to, nguy cơ ngập úng nặng

Chiều 1.8, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết bắt đầu từ đêm nay, 1.8, các tỉnh Bắc bộ có mưa do ảnh hưởng của bão số 3, có tên gọi quốc tế là cơn bão Wipha

Đợt mưa to đến rất to do bão số 3 chia làm 2 giai đoạn, kéo dài cho đến hết 4.8. Ở giai đoạn đầu tiên, mưa trong ngày hôm nay kéo dài cho đến hết ngày mai, sẽ tập trung vào khu vực các tỉnh đông Bắc bộ và Thanh Hóa.

Sau đó, cùng với sự dịch chuyển về phía tây của cơn bão, mưa sẽ mở rộng và tập trung ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và địa phận tỉnh Thanh Hóa

Cũng theo dự báo, đợt mưa ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa, sẽ có mưa lên tới 200 - 400 mm/đợt.

Tại khu vực Hà Nội, dự báo từ chiều ngày mai, 2.8, có gió cấp 5, giật cấp 6 - 7 do bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão. Cũng từ chiều mai, Hà Nội có mưa to đến rất to . Mưa lớn nhất tập trung trong đêm mai, nguy cơ ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường, phố. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt tại Hà Nội trong bão số 3 phổ biến trong khoảng 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão số 3 của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai diễn ra tại Hà Nội sáng nay, 1.8, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, các thông tin dự báo và nhận định hiện nay cho thấy, mưa ở đông Bắc bộ khoảng 100 - 200 mm, nhưng ở bắc Bắc bộ có nơi mưa lên đến 300 - 400 mm.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây sẽ là trận mưa cực lớn và kéo dài nhiều ngày, nguy cơ gây ngập lụt ở khu vực đô thị ở đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, trong đó có Hà Nội. Còn đối với khu vực phía đông Bắc bộ và miền núi Bắc bộ, khu vực tây Nghệ An, tây Thanh Hoá, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất , lũ quét.

"Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cần phải có cảnh báo sớm đến các địa phương và đề nghị có giải pháp ứng phó", ông Hiệp yêu cầu.