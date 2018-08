Bão số 4 giật cấp 11 sắp đi vào vùng biển Quảng Ninh - Nam Định

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay (14.8), bão di chuyển theo hướng đông, sau có khả năng đổi hướng về phía bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 -10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, ngay trên vùng biển bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đến 16 giờ ngày 16.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 14 - 15.8, ở Bắc bộ có mưa rải rác. Từ đêm 15 - 17.8, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong hôm nay, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh. Vùng biển vịnh Bắc bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh...

Chiều qua 13.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện tới các bộ, ngành, các tỉnh, TP Bắc bộ và bắc Trung bộ sẵn sàng đối phó với bão. Công điện cũng yêu cầu các địa phương chủ động phòng tránh tình trạng lũ lụt, sạt lở đất, bảo vệ đê điều...