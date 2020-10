Bão số 7 chưa tan, bão số 8 hăm he đe dọa

Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12. Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đến 16 giờ ngày 14.10, tâm bão nằm ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Theo cảnh báo của trung tâm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ sáng 14.10 trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 - 16.10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200 - 350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; các nơi khác ở Bắc bộ và Hà Tĩnh khoảng 50 - 150 mm/đợt. Mưa lớn tập trung trong 2 ngày tại Bắc bộ khiến cho các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Khu vực đô thị cần đề phòng ngập úng do mưa cường độ lớn.