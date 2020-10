Bão số 9: Từ 20 giờ hôm nay 26.10, Quảng Ngãi nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Ngày 26.10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký công điện hỏa tốc số 03/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão số 9 Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết Người dân xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm kè tạm chắn sóng trước bão số 9 Ảnh: Q.Minh

Công điện chỉ đạo liên quan đến bão số 9 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc đảm bảo an toàn tàu, thuyền, lồng bè giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (cả tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 20 giờ ngày 26.10, cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết.

Theo đó, các ngành, cấp liên quan thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời theo dõi, kiểm đếm và liên lạc với tàu thuyền hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu các địa phương sẵn sàng kế hoạch sơ tán, dời dân đến nơi tránh trú an toàn.

Bão số 9 nguy cơ còn mạnh thêm, dự báo gió giật cấp 16

Chiều 26.10, theo ông Đặng Tấn Thành, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn, hiện còn 18 tàu cá/265 lao động đang hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm: 17 tàu/253 lao động ở vùng biển Trường Sa; 1 tàu/12 lao động ở vùng biển phía nam. Đến chiều cùng ngày, hàng trăm tàu cá, tàu vận tải, ca nô đã được neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.

Ngoài ra, có 50 bè nuôi trồng thủy sản của dân đảo Lý Sơn đã đưa vào vùng an toàn. Tuy nhiên, do nguồn nước bị ô nhiễm nên có khoảng 6.000 con cá các loại, nặng từ 0,5 đến 4kg đã chết, thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Chính quyền H.Lý Sơn cũng xuất 1,5 tấn gạo dự trữ cấp phát cho người dân ở đảo Bé An Bình; người dân và lực lượng dân quân, bộ đội… đã cùng nhau chằng chống nhà cửa.

BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước khi bão số 9 đổ bộ, đã liên lạc và hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn cho 275 tàu/hơn 3.800 lao động đang hoạt động trên các vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển các tỉnh phía nam và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.