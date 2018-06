Báo Thanh Niên đoạt giải A giải Báo chí Trần Mai Ninh

Tối nay 18.6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), 25 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Thanh Hóa và trao giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017.



Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017 thu hút gần 120 tác phẩm tham gia ở nhiều thể loại như: phóng sự , ký sự, điều tra, bài phản ánh, phim tài liệu, tin ảnh...

Ảnh Phúc Ngư Các tác giả đạt giải A giải báo chí Trần Mai Ninh

Trải qua các vòng chấm thi, ban sơ khảo và Hội đồng thẩm định giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017 đã chọn 59 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Trong đó, ở loại hình báo in, báo điện tử có 39 giải, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 19 giải khuyến khích; ở loại hình báo phát thanh - truyền hình có 20 giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C và 8 giải khuyến khích.

Loạt bài Hang Tám Cô - Huyền thoại và sự thật của nhóm tác giả Đình Phú - Nguyễn Thế Thịnh - Minh Hải đăng trên Báo Thanh Niên đạt giải A.