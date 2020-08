Bắt 13 nghi can mua bán vũ khí, ma túy

Tối 6.8, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin đơn vị vừa bắt giữ 13 nghi can trong nhóm mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (ảnh, 35 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) cầm đầu, thu giữ 7 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn và nhiều tang vật liên quan hoạt động mua bán ma túy