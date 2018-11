Bắt 2 nghi phạm lừa đảo bán đất, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

Ngày 5.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đăng Hải (23 tuổi, ngụ tại xã Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Lam Sơn (địa chỉ tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Lê Giang (33 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND thành phố Thanh Hóa, để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi thành lập công ty, Trần Đăng Hải đã câu kết với Nguyễn Lê Giang thu thập thông tin về các mặt bằng khu dân cư đang trong quá trình triển khai, sau đó giao bán đất cho nhiều người có nhu cầu. Khách hàng phải nộp trước 60% số tiền mua đất cho các nghi phạm và được cam kết chắc chắn sẽ trúng đấu giá.

Sau khi nhiều người đặt cọc tiền, chờ mãi không được nhận đất, liên lạc với các nghi phạm không được nên đi tìm hiểu mới phát hiện bị lừa đảo

Chỉ tính từ tháng 1 - 10, các nghi phạm đã thực hiện bán hơn 100 lô đất trên giấy tờ cho 80 người. Tổng số tiền các nghi phạm thu và chiếm đoạt là hơn 60 tỉ đồng.