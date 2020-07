Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 3 kg ma túy

Chiều tối 5.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho hay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (đóng quân trên địa bàn H.An Phú, An Giang) đã bắt giữ 2 nghi can vận chuyển 6 bánh heroin và 1 bịch ma túy "đá ", tổng trọng lượng khoảng 3 kg.