Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 31 kg ma túy đá

Khoảng 2 giờ 30 ngày 26.6, khi đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh , đoạn qua địa bàn xã Điền Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Hương Khê phát hiện ô tô BS 38A - 083.51 do tài xế Nguyễn Đình Chính (25 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo Phan Văn Tịnh (26 tuổi, ngụ H.Mỹ Tú, Sóc Trăng), có biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo, yêu cầu dừng lại kiểm tra, nhưng Chính tăng ga bỏ chạy, còn Tịnh mở cửa vứt 2 ba lô xuống đường