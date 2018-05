Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 329 bánh heroin trên xe bán tải

Sáng nay, 11.5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, công an tỉnh vừa bắt giữ 2 nghi phạm cùng tang vật vận chuyển ma tuý trong chuyên án 316S.



Theo thông tin ban đầu, sau 5 ngày bám sát, theo dõi, đến sáng 11.5, các trinh sát phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số 37C-290.09 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ngay lập tức, 2 tổ trinh sát đã di chuyển theo chiếc xe khả nghi.

Chiều cùng ngày, chiếc xe lưu thông trên quốc lộ 4D về hướng thôn Nậm Pản (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai), lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã phát lệnh bắt giữ. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai ngay sau đó đã chặn xe và bắt 2 nghi phạm trên xe là Nguyễn Văn Đài (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lý (27 tuổi) cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra xe của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 329 gói bột màu trắng, xác định là heroin, được bọc kín bằng nhiều lớp ni lông. Số ma tuý này được cất giấu tinh vi trong các bộ phận của xe bán tải

Bước đầu, các nghi phạm khai vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời. Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ toàn bộ tang vật, gồm số heroin và chiếc xe ô tô, cùng nhiều tiền mặt và các giấy tờ liên quan.