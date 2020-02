Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 45 kg ma túy đá

Triệt phá đường dây vận chuyển xuyên quốc gia, thu giữ 17 kg ma túy

Khoảng 13 giờ 40 ngày 6.2, trên QL8C đoạn qua xã Sơn Giang (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an H.Hương Sơn bắt quả tang Nguyễn Hữu Hải (37 tuổi, ngụ xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) và Trần Long Biên (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi ô tô BS 61A-130.87 vận chuyển 45 kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công. Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã thưởng nóng 50 triệu đồng để biểu dương lực lượng phá án.

* Cùng ngày 6.2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do Phan Nguyễn Quang Nam (33 tuổi) cầm đầu, thu giữ tang vật gần 17 kg ma túy. Qua nắm địa bàn, trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới VN - Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Phan Nguyễn Quang Nam cầm đầu nên xác lập chuyên án. Ngày 1.1, lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà tại TP.Châu Đốc, An Giang, bắt quả tang: Nguyễn Anh Tiến (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Phạm Lê Minh Cường (26 tuổi, ngụ Long An) cất giấu ma túy; thu giữ gần 1 kg ma túy đá cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, đến ngày 4.2 lực lượng chức năng đồng loạt bắt quả tang 4 nghi can, gồm: Phan Nguyễn Quang Nam, Huỳnh Hải Huy (30 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Trí Tâm (30 tuổi) và Đặng Văn Hòa (cùng trú tỉnh An Giang) tại 3 địa điểm ở TP.HCM. Tang vật thu giữ là 15,5 kg ma túy tổng hợp. Tổng hợp 2 giai đoạn của chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 17 kg ma túy các loại, bắt giữ 6 nghi can cùng nhiều tang vật liên quan.